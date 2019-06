Neymar pode ser indiciado pela divulgação de fotos íntimas da mulher que o denunciou por estupro. Ele se apresenta à polícia na sexta

A Polícia Civil do Rio vai investigar Neymar por ter divulgado fotos íntimas da mulher que o denunciou por estupro. As fotografias, nas quais a jovem aparece nua, foram expostas pelo jogador em um vídeo postado por ele, na noite de sábado (1º), em seu Instagram. Neymar foi intimado a depor na próxima sexta-feira (7).

O atacante da Seleção Brasileira divulgou a gravação para se defender da acusação de estupro. Além das fotografias, Neymar também mostrou que possui vídeos íntimos que, segundo ele, foram enviados pela mulher que o denunciou. Ele, no entanto, não chega a exibir as filmagens para os seguidores.

É crime previsto no artigo 218-C do Código Penal “oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio – inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia”. A pena prevista para o crime é de um a cinco anos de prisão.

A investigação ficará a cargo da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, que tem atribuição em todo o estado, e seria aberta já nesta segunda-feira (3). A polícia acredita que o vídeo tenha sido divulgado por Neymar quando o jogador estava em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, onde o jogador possui uma casa de praia. Ele deixou o Granja Comary, onde estava concentrado, nesse sábado. De acordo com informações da polícia, o atleta foi para Mangaratiba. Ele retornou para a concentração por volta das 12h de domingo (2).

No vídeo gravado por Neymar, o jogador também divulga divulga trechos de conversas que teria tido com a mulher que o acusa do crime. O atleta e a jovem que o acusa serão intimados a prestar depoimento. Além disso, os celulares de ambos passarão por perícia.

A Polícia Civil do Rio decidiu abrir a investigação após tomar conhecimento do vídeo divulgado por Neymar pela imprensa e redes sociais. O crime previsto no artigo 218-C do Código Penal não exige que haja denúncia da vítima para que a polícia abra um inquérito.

No início da tarde de domingo, o jogador chegou à Granja Comary de helicóptero, sem falar com a imprensa, ao lado do meia Arthur e do zagueiro Thiago Silva. Mais cedo, policiais civis foram até o local procurá-lo. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não se pronunciou mas, segundo a Rede Globo, os policiais queriam saber se o jogador voltaria para a Granja no domingo e a que horas ele chegaria.

Em São Paulo, a família da jovem que acusou o atacante Neymar de tê-la estuprado em Paris afirma estar surpresa com o episódio. Na manhã de domingo, o jornal O Globo visitou a casa da mãe da denunciante, em uma comunidade da região Sul de São Paulo. A mulher chegava da igreja quando foi informada e ficou abalada com a notícia.

Entenda o caso

Neymar foi acusado de estupro por uma mulher que, na última sexta-feira (31), em Santo Amaro, distrito de São Paulo, registrou boletim de ocorrência contra o jogador.

De acordo com o boletim da Delegacia de Defesa da Mulher de Santo Amaro, o crime teria ocorrido no dia 15 de maio, em Paris (França). Os dois teriam se conhecido pelo Instagram e combinaram de se encontrar na capital francesa. Para isto, um assessor de Neymar, identificado como “Gallo”, teria feito a compra das passagens e a reserva no Sofitel Paris do Arco do Triunfo, onde o crime teria acontecido.

O relato da mulher dá conta de que Neymar chegou ao hotel por volta de 20h, embriagado. Após momentos de trocas de carícias, Neymar teria ficado agressivo e praticado relação sexual contra a vontade da denunciante, que retornou ao Brasil dois dias depois.

Pai do atacante, Neymar Silva Santos, em entrevista ao “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes, defendeu o filho. Ele confirmou que o jogador se encontrou com a jovem em Paris, mas disse que a relação entre os dois foi consentida.

Pela reprodução exposta por Neymar, o contato entre os dois por mensagens começou em 11 de março, incluindo o envio de vídeos por parte dela. No começo de maio, a ideia de levá-la a Paris começou a ser amadurecida. Neymar se comprometeu a cuidar da logística.

A mulher desembarcou na capital francesa em uma quarta-feira, dia 15 de maio, de acordo com as informações divulgadas pelo jogador. As conversas indicam que já neste dia houve relação sexual entre os dois. No dia 16, pelo conteúdo divulgado por Neymar, a mulher pediu um presente para o filho dela e estava se preparando para receber o jogador. Depois de pedir um vinho e perceber que Neymar não apareceria, ela disse que iria dormir.

