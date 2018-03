Neymar pode ter que ficar com parafuso no pé a vida toda

Neymar precisou colocar um parafuso durante a cirurgia do quinto metatarso do pé direito, no dia 3 de março, em Belo Horizonte. O craque do Paris Saint-Germain pode continuar com o metal ou removê-lo, se necessário, conforme explicou o médico do clube francês, Alain Simon, em entrevista ao jornal “L’Équipe”. O processo poderia acontecer em seis meses.

Segundo o médico, tudo vai depender se o parafuso vai incomodar Neymar. Caso ele queira retirar, outro procedimento deverá ser feito. Se não, vai ficar com o metal no pé por toda a vida.

“Ambas as soluções são possíveis. Se o parafuso não incomodar e Neymar não se importar, ele vai mantê-lo por toda a vida. Caso contrário, ele será removido. É um pequeno parafuso, que deve ter sido bem enterrado em seus ossos. Se ele jogar e o incomodar, será tirado depois de seis meses. Será uma pequena incisão para removê-lo e depois de oito dias de cuidados estará tudo bem. Mas na grande maioria dos casos, um parafuso no quinto metatarso permanece”, explicou o médico ao jornal.

Ao mesmo jornal, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, responsável pela cirurgia, comentou sobre a expectativa da primeira avaliação de Neymar, em quatro semanas. O craque será reavaliado para que o dia de sua volta seja estabelecido.

“O que é certo é que ele quer voltar o quanto antes possível. Mas depois da operação, demos um prazo de seis semanas antes de examinar a evolução da recuperação. A partir daí, faremos novos exames de imagem e revisões detalhadas que vão nos ajudar a definir esse retorno. Temos que esperar para ver como vai ser para que, então, possamos detalhar os próximos passos e estabelecer o dia em que ele vai poder voltar a campo”, disse.

Sobre a recuperação, Lasmar disse que o jogador do PSG segue bem:

“Falei com o Rafael (Martini, fisioterapeuta). Nós conversamos duas, três vezes por dia, e eles me dão todos os detalhes da recuperação do Neymar. Até agora, tudo está indo bem. Eles trabalham bastante, de forma bem profissional, para que ele possa voltar o quanto antes e principalmente sem qualquer sequela”.

Divergências

Em entrevista ao jornal francês “L’Équipe” publicada na terça-feira, Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira responsável pela operação, atualizou a situação do craque e informou que tudo tem corrido dentro do esperado. Além disso, aproveitou para explicar que não houve qualquer tipo de divergência com a equipe médica do Paris Saint-Germain durante esse período.

Lasmar definiu como uma “questão de semântica” o que foi especulado como discórdia entre CBF e PSG no caso da lesão no quinto metatarso do pé direito de Neymar. Na verdade, a diferença do termo em português e francês teria causado o mal entendido.

Deixe seu comentário: