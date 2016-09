Neymar posta foto curtindo o dia com o filho, David Lucca, na Espanha

Neymar aproveitou este domingo (18), para matar a saudade do filho, David Lucca, de cinco anos. O jogador, que mora em Barcelona, na Espanha, compartilhou uma foto fofa ao lado do menino em sua conta oficial no Instagram, dividindo o seu momento de lazer ao lado do herdeiro com os fãs.

David é fruto do relacionamento do atleta com a empresária Carol Dantas, que se mudou com a criança para o país onde o pai vive.

Logo após sua estreia na carreira musical, Neymar apareceu com um visual, digamos, diferente na internet, na última semana. O craque postou uma foto no Twitter usando uma peruca com os cabelos compridos. “Cabeleireiro pra quê? Chamei meu parça pra cortar meu cabelo. E aí, gostaram?”, disse ele na rede social.

Comentários