Neymar recebe o seu primeiro cartÃ£o vermelho com a camisa do Barcelona

Ao perder por 2 a 0 para o Málaga na tarde desse sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona deixou escapar a chance de encostar no arqui-rival Real Madrid (que havia empatado com o Atlético de Madrid) .

Jogando fora de casa, a equipe catalã ainda teve o atacante brasileiro Neymar expulso aos 19 minutos do segundo tempo. Ao deixar o braço em um adversário, ele acabou recebendo seu segundo cartão amarelo na partida – havia recebido outro aos 26 minutos do primeiro tempo, ao parou para amarrar a chuteira (ato que o árbitro interpretou como catimba).

Este foi o primeiro cartão vermelho do atleta com a camisa do time espanhol. A última vez em que ele havia sido enviado mais cedo “para o chuveiro” em um clube ocorreu pelo Santos em 2013, mesmo ano de sua mudança para a Europa.

Em oito anos de carreira profissional, o jogador de 25 anos contabiliza sete expulsões: cinco pelo Santos, uma pela Seleção Brasileira (contra a Colômbia, em 2015) e a desse sábado, pelo Barcelona.

