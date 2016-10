Neymar renova com o Barcelona até 2021

Nesta segunda-feira (17), o Barcelona acabou com todas as especulações envolvendo o nome do atacante Neymar e anunciou a renovação do contrato do atacante Seleção Brasileira até junho de 2021. Os valores do novo contrato não foram revelados.

A assinatura será realizada na próxima sexta-feira (21) na sede do Barcelona e, em seguida, Neymar concederá uma entrevista coletiva. De acordo com a imprensa espanhola, a apertada agenda do jogador brasileiro estava atrasando a renovação.

