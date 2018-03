Neymar se arrependeu de ter ido para o Paris Saint Germain e pediu para voltar ao Barcelona

A Imprensa catalã revela que o brasileiro está arrependido de ter saído do Barcelona e já passou essa ideia aos responsáveis do Barça. De acordo com o Mundo Deportivo, Neymar já disse aos jogadores e direção do Barcelona, antes da eliminação da Liga dos Campeões, que assinar pelo PSG foi um erro e quer voltar ao Barça.

O atacante reconheceu que estava obcecado em sair da sombra de Messi, que ficou impressionado com o projeto do PSG e que foi por isso que assinou pelos parisienses. No entanto, Neymar reconheceu que não conseguiu cortar a ligação que tem com os jogadores e clube, tal como revelam as várias visitas.

O jogador gostaria, por isso, de regressar em 2019. Recorde-se que, ao invés, a imprensa desportiva de Madrid continua a alimentar a possibilidade de o astro brasileiro voltar a Espanha mas para representar o Real.

PSG

A eliminação na Liga dos Campeões gerou uma grande crise no PSG (Paris Saint-Germain) e, agora, tudo está nas mãos de Neymar. É o que afirmou o jornal espanhol “El País” na quinta-feira (8). Segundo a publicação, o presidente do clube, Nasser Al Khelaïfi, se colocou aos pés do craque brasileiro, quer ver o atleta feliz e trocará o técnico para que tudo fique em perfeita harmonia.

O diário explica que o dirigente quer colocar todo o projeto do clube francês nas mãos do craque brasileiro. O camisa 10 escolheria até mesmo o novo treinador, que vai substituir Unai Emery. A lista inclui Zidane, Tite e Simeone. Com isso, ele quer que o craque aprove e supervisione todas as decisões. Tudo isso após o time perder os dois jogos para o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o último deles por 2 a 1, em pleno Parque dos Príncipes, e sem Neymar, que passou por cirurgia no pé direito e só deve voltar no fim de maio.

“Al-Khelaïfi decidiu demitir o treinador, Unai Emery, e acredita que ele deve redobrar sua aposta. Se, até agora, permitiu que a instituição gire em torno de Neymar, após a eliminação na Liga dos Campeões, pretende planejar a próxima temporada ombro a ombro com o brasileiro”, descreve o jornal, que complementa:

“É ele (o craque) quem aprova a contratação do novo treinador, de uma lista restrita que inclui Zidane, Tite e Luis Enrique; e é ele quem escolhe os jogadores que o acompanharão. Nunca na história do futebol um jogador desfrutou de mais prerrogativas e cobrou mais dinheiro (47 milhões de euros líquidos por temporada) em troca de menos evidências de fidelidade. O PSG está nas mãos de Neymar”.

O “El País” garante que Al Khelaïfi quer dar ainda mais poder ao craque e acredita que, assim, Neymar será mais fiel ao clube que lhe paga um salário astronômico e estará mais envolvido no projeto, o que acarretará menos problemas e polêmicas. Assim, a ideia de deixar o PSG pelo Real Madrid, após o clube desembolsar 222 milhões para tirá-lo do Barcelona, não daria certo. No entanto, os conselheiros do time pensam de forma diferente, e acham que o brasileiro deveria sair na próxima janela.

