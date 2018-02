Neymar se machucou em campo, mas a análise inicial não indica que seja uma lesão grave

Após deixar o campo do Parque dos Príncipes em prantos nesse domingo, Neymar foi analisado pelos médicos do PSG no vestiário do estádio. O craque torceu o tornozelo direito em um lance sozinho, durante a vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha. A análise inicial não indica uma lesão grave. No entanto, ele foi para um hospital de Paris e passará por exames mais específicos. O técnico Unai Emery, porém, tranquilizou os torcedores.

Em entrevista coletiva após a partida deste domingo, o treinador do PSG declarou que a análise inicial indica apenas uma entorse no tornozelo, sem lesão nos ligamentos. O treinador afirmou que espera pelo camisa 10 para o duelo com o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, no próximo dia 6 de março.

“Se eu tivesse que me pronunciar sobre o jogo do Real esta noite, eu diria que Neymar pode estar presente. Os primeiros exames no vestiário dizem ser uma entorse. Outros exames serão feitas para termos mais precisão. Nós estamos otimistas”, declarou o treinador.

Em entrevista na zona mista após a partida, o atacante uruguaio Cavani relatou que Neymar ainda estava chorando no vestiário. O capitão Thiago Silva declarou, ainda no gramado, que não acredita na presença de Neymar no duelo contra o próprio Olympique, na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Copa da França.

“Inchou na hora. Não sou médico, mas acredito que ele não estará disponível para quarta-feira (contra o Olympique de Marselha)”, declarou Thiago Silva.

Segundo pessoas que acompanharam o brasileiro até o hospital, o atacante está com um grande inchaço no tornozelo direito. O brasileiro sofreu uma entorse parecida pelo Barcelona, em janeiro de 2014. Na ocasião, ele ficou um mês longe dos gramados.

O PSG volta a campo nesta quarta-feira, contra o próprio Olympique, no Parque dos Príncipes, em jogo único pelas quartas de final da Copa da França. O duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões com o Real Madrid será no dia 6 de março, também na capital francesa.

O jogo

Foi uma atuação segura do PSG. A equipe de Paris controlou o jogo e praticamente não foi ameaçada. O Olympique até tentou pressionar a saída de bola do rival, mas não teve sucesso. Os visitantes chegaram na maioria das vezes em bolas levantadas na área e chutes de loga distância.

Com tranquilidade e boas tabelas, o PSG não teve problemas para construir o placar apoiado na qualidade do trio Mbappé, Neymar e Cavani. Só o brasileiro não marcou, mas ele participou diretamente do segundo gol, marcado contra por Rolando, e deu a assistência para o uruguaio fechar o placar.

A vitória levou o PSG aos 71 pontos, cada vez mais líder do Campeonato Francês. O Paris é a única equipe que não perdeu pontos como mandante: são 14 vitórias. Já o Olympique segue na terceira posição com 55 pontos.

Deixe seu comentário: