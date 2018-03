Neymar será operado no Brasil pelo médico da Seleção Brasileira. O jogador deve voltar aos gramados só no mês de maio, antes da Copa do Mundo

O PSG (Paris Saint-Germain) confirmou nesta quarta-feira (28) que Neymar passará por uma cirurgia para corrigir a fissura no quinto metatarso do pé direito. A operação será realizada neste fim de semana, no Brasil. A cirurgia será conduzida pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. O médico francês Gérard Saillant vai acompanhar o procedimento, como representante do PSG.

O tempo previsto de recuperação é de até dois meses, o que possibilitaria ao atacante voltar aos campos em maio, um mês antes da Copa do Mundo – a estreia do Brasil é no dia 17 de junho, contra a Suíça. Pelo PSG, o craque poderia jogar somente as últimas três rodadas do Campeonato Francês e, se o time francês se classificar, a segunda partida das semifinais, no dia 1º de maio, e a decisão da Liga dos Campeões da Europa, marcada para o dia 26.

Neymar vai desfalcar a Seleção nos amistosos contra a Rússia e Alemanha, que serão disputados nos dias 23 e 27 de março, em Moscou e Berlim, respectivamente.

Diante da lesão de Neymar e de problemas físicos com outros jogadores (Fernandinho, Marcelo, Marquinhos), o treinador da Seleção, Tite, decidiu adiar o anúncio dos convocados para os dois amistosos. A lista seria divulgada nesta sexta-feira, mas só será informada no dia 12.

Comunicado oficial do PSG

“Ao final do protocolo previsto inicialmente de três dias de repouso, um balanço foi feito hoje conjuntamente entre as comissões médicas do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira.

Ao final desta avaliação, e em acordo feito com o jogador, foi tomada a decisão de favorecer a opção cirúrgica. Neymar Jr. será operado no final de semana no Brasil pelo Dr. Rodrigo Lasmar, que será acompanhado no local pelo Professor Saillant (Paris Saint-Germain).”

Médico indicado

Médico indicado pelo PSG para acompanhar no Brasil a operação do camisa 10, Gérard Saillant, 72 anos, foi o responsável por operar o joelho de Ronaldo. O Fenômeno fez um agradecimento especial ao especialista francês após a conquista da Copa do Mundo de 2002. Saillant também operou o piloto Michael Schumacher.

O que diz seu pai

Na terça-feira, o pai de Neymar estimou que o jogador ficaria de seis a oito semanas em tratamento. “É um momento difícil para a gente. Não queríamos estar nessa situação, mas temos que aceitar e tentar recuperar o Neymar da melhor maneira possível”, disse.

Neymar se machucou no domingo, aos 31 minutos do segundo tempo da vitória por 3 a 0 do PSG sobre o Olympique de Marselha, em um lance isolado. Ele foi conduzido diretamente do estádio Parque dos Princípes para o Hospital Americano de Paris, onde fez exames.

