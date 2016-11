Neymar sofre acidente antes de viagem com carro avaliado em R$ 2 milhÃµes, mas nÃ£o desfalca o Barcelona

Neymar sofreu um acidente com a sua Ferrari 458 Spider antes de viajar para San Sebastián, onde o Barcelona encara o Real Sociedad neste domingo (27), revelou a TV3. Apesar do prejuízo, foi apenas um susto, e o jogador brasileiro saiu ileso. Rapidamente a notícia se espalhou pelos principais veículos de imprensa da Espanha, que garantiram a presença do craque na partida de logo mais.

Ainda segundo a imprensa espanhola, o acidente aconteceu quando Neymar se dirigia ao CT do Barcelona, onde ele se juntaria ao restante do grupo para seguir rumo ao aeroporto de El Prat. Após a batida, o dirigente responsável pelo relacionamento com os jogadores, Pepe Costa, ficou no local para liberar o craque e resolver as questões burocráticas. Inclusive, o brasileiro já embarcou com o restante do grupo para San Sebastián.

Não há maiores detalhes sobre o acidente, mas, como a pista estava molhada, acredita-se que Neymar pode ter perdido o controle do carro por conta disso. A batida na mureta de proteção da via foi leve e causou apenas estragos na parte esquerda da lataria da Ferrari, avaliada no Brasil na casa de R$ 2 milhões. (AG)

