Neymar tem aula de piano

Recuperando-se de uma cirurgia no pé direito em Mangaratiba (RJ), onde tem uma casa, o jogador Neymar recebeu nesta semana uma aula de piano do produtor musical Daniel Silveira. No Instagram, o instrutor compartilhou vídeos e fotos do encontro com o craque do PSG (Paris Saint-Germain). A música escolhida para a lição foi “O Nosso Santo Bateu”, da dupla sertaneja Matheus e Kauan.

Deixe seu comentário: