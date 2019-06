Neymar tem interesse em depor sobre acusação de estupro e está otimista, diz advogada

Neymar deve prestar depoimento na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, no início da próxima semana. A afirmação é da advogada Maíra Fernandes, que faz parte da equipe de defesa do jogador, acusado de estupro pela modelo Najila Trindade.

Ao deixar delegacia na noite de sexta-feira (7), Maíra informou que o depoimento de Neymar é o “próximo passo”. “Não tem data, mas é data próxima. No começo da próxima semana”, disse. Ainda segundo a advogada, o jogador tem interesse em depor e destacou que está otimista sobre o andamento do inquérito policial.

Na quinta-feira (6), Neymar foi ouvido na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, sobre o caso do vazamento da conversa íntima que teve com Najila.

Depoimento de modelo

Najila prestou seu depoimento na sexta-feira (7). Ouvida por duas delegadas da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher e outra da Delegacia Geral, a modelo passou mal e, ao encerrar seu relato, recebeu atendimento médico em Unidade Básica de Saúde, onde ficou por cerca de uma hora antes de ser liberada.

Segundo divulgado mais tarde pela TV Globo, Najila disse às delegadas que o vídeo completo de seu encontro com Neymar em hotel de Paris estava em tablet que foi roubado após suposto arrombamento de seu apartamento. Além do tablet, a modelo contou que foram levados um relógio e uma quantia em dinheiro. Ela não soube dizer se o vídeo estaria em algum servidor de empresa de tecnologia.