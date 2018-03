Neymar “tem tempo suficiente para se recuperar” para a Copa do Mundo, garante preparador físico

Prestes a ser operado do pé direito, Neymar poderá estar de volta aos campos um mês antes da Copa do Mundo da Rússia-2018, na melhor das hipóteses. Mas, para Cristiano Nunes, preparador físico do Inter, o craque da Seleção Brasileira tem tudo para voltar em ótima forma para o Mundial. As informações são da agência de notícias AFP e do site Gazeta Esportiva.

“Sou muito o otimista, ele tem tempo suficiente para se recuperar [para a Copa]. A lesão vai interromper o processo competitivo, mas por outro lado vai dar a base para que, quando ele voltar, possa desenvolver todo seu potencial na Copa do Mundo. Ele vai voltar, além da boa forma, com um desejo de jogar futebol, de colocar para fora todo seu potencial. No final da temporada, os jogos são cada vez mais exigentes, não só física como emocionalmente. Em jogos como a reta final da Champions, você tem um cansaço físico e emocional. Quando esse período é interrompido por uma lesão ou qualquer outra razão, você ganha em descanso”, disse.

Sobre o processo correto de reeducação e fisioterapia após este tipo de procedimento cirúrgico, Nunes afirma: “Se tratando dessa lesão especifica, você tem que ter um cuidado muito grande. Cada vez que acontece uma fratura, o processo de calcificação merece uma atenção especial. Mesmo num curto espaço de tempo, você até consegue trabalhar a condição física do atleta desde que retire totalmente qualquer impacto das suas atividades, com exercícios sem contato com o chão e trabalhos musculares”.

Questionado sobre se Neymar não correria o risco de sofrer com falta de ritmo de jogo, o preparador físico disse que “seria importante, com a lesão totalmente sarada, a fratura calcificada, que ele seja submetido a jogos oficiais, para depois desenvolver todo seu futebol sem nenhum problema. Mas estou otimista, porque Neymar vai passar pelas mãos de Rodrigo Lasmar, um dos médicos mais conceituados, e de fisioterapeutas extremamente competentes. Ele vai voltar, além da boa forma, com um desejo de jogar futebol, de colocar para fora todo seu potencial”.

Cirurgia

Neymar já está no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte (MG), onde será submetido a uma cirurgia no pé direito na manhã deste sábado (3). O jogador desembarcou no início da noite desta sexta-feira (2) na capital mineira e foi direto para o estabelecimento escolhido para que o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, realize a operação.

O craque do PSG chegou no aeroporto da Pampulha em seu jatinho particular, vindo diretamente de Mangaratiba, onde possui residência, e, de carro, completou o trajeto até o local.

Neymar chegou ao hospital junto de sua mãe Nadine e sua irmã Rafaella. Além delas, o craque também conta com o acompanhamento de Maxwell, ex-jogador e atualmente diretor do PSG, e do médico Gérar Saillant, escolhido pelo Paris Saint-Germain para monitorar o procedimento cirúrgico.

O jogador brasileiro fraturou o quinto metatarso do pé direito no segundo tempo do clássico contra o Olympique de Marseille, no último domingo (25), no Parque dos Príncipes. Neymar também acabou torcendo o tornozelo na ocasião, que não contou com qualquer choque mais duro – o brasileiro se machucou sozinho ao pisar em falso.

Apesar de Rodrigo Lasmar ter sinalizado que o tempo de recuperação para a lesão de Neymar é de dois meses e meio a três meses, a tendência é que o camisa 10 não tenha qualquer problema para estar presente na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no próximo dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov do Don.

