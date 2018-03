Uma ala inteira do hospital Mater Dei foi reservada para receber o atacante Neymar. Neste sábado (3), o jogador do Paris Saint-Germain vai operar o pé direito na capital mineira. Familiares e amigos vão poder ficar no espaço reservado até os médicos concederem ao atleta a alta. Neymar quebrou o quinto metatarso do pé direito no último domingo (25).

