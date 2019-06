Neymar vai a campo com o grupo, e a Seleção Brasileira treina com 19 jogadores

Neymar voltou a treinar com os demais jogadores da Seleção Brasileira, no campo, na tarde de sexta-feira (31). Pela manhã, ele já realizou individualmente algumas atividades físicas, com bola, parte da recuperação das dores no joelho esquerdo. Na terça-feira (28), ao tentar uma finalização, um movimento brusco na perna o tirou da atividade.

Uma ressonância magnética não apontou lesão grave, mas o incômodo tirou Neymar dos treinos do gramado tanto na quarta-feira (29) como na quinta-feira (30). Seu retorno a poucos dias do amistoso contra o Qatar, em Brasília, aumenta sua possibilidade de participar da partida. O treino de sexta-feira foi fechado e não se soube se Neymar participou o tempo todo.

Tite terá 19 jogadores em campo com a volta de seu camisa 10. Isso porque Everton, do Grêmio, se apresentou na noite de quinta-feira e fará seu primeiro trabalho na Seleção Brasileira. O Brasil tem um amistoso marcado para o próximo dia 5, contra o Qatar, em Brasília. A estreia da Copa América está marcada para o dia 14 de junho, contra a Bolívia, no Morumbi.

Trio ofensivo

Em um treino antecipado para a manhã deste sábado (1º) para que os jogadores pudessem acompanhar a final da Liga dos Campeões, Tite deu indicações da seleção brasileira que enfrentará o Qatar. E o sinal mais claro foi o de que David Neres deverá formar trio com Gabriel Jesus e Neymar no ataque.

Após o período de aquecimento, o grupo foi dividido em dois campos na Granja Comary. Em um deles, o técnico comandou uma atividade tática com os seguintes atletas: Ederson; Daniel Alves, Militão, Miranda e Filipe Luís; Fernandinho, Allan e Philippe Coutinho; David Neres, Gabriel Jesus e Neymar.

Isso não significa que essa seja exatamente a equipe titular. Tite gosta de comandar treinos com times mesclados, colocando titulares de um setor e reservas de outro. Não estavam na atividade, por exemplo, Marquinhos, Casemiro e Arthur, nomes praticamente confirmados na formação que iniciará a Copa América.

No amistoso com o Qatar, é certo que Jesus será titular, já que Roberto Firmino, envolvido na final da Liga dos Campeões, ainda não se apresentou. E Neymar é obviamente titular. Por isso, a presença de Neres com os dois indica que o jogador do Ajax tem boa chance de ser escalado, vencendo inicialmente a disputa com Richarlison.

Depois, os grupos dos dois campos se inverteram, exceção feita a Daniel Alves e Jesus. Estes completaram o segundo time treinado por Tite, que tinha um goleiro da base e estes jogadores de linha: Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Lucas Paquetá; Richarlison, Jesus e Everton.

Deixe seu comentário: