Neymar veste a camisa do Flamengo e é anunciado em brincadeira nas redes sociais

Neymar já admitiu em algumas oportunidades que tem vontade de vestir a camisa do Flamengo – e, ao menos informalmente, já concretizou o desejo. O promoter David Brazil, amigo do craque do Paris Saint-Germain, postou neste domingo uma foto em que o astro apareceu usando o uniforme rubro-negro. No clima de 1º de abril, David fez uma brincadeira que poderia deixar a torcida do clube carioca animada, anunciando o camisa 10 como “nova contratação do Mengão”.

A foto empolgou os rubro-negros, incluindo alguns famosos que seguem David Brasil. “Meu sonho”, foi o que comentaram a atriz Carolina Dieckmann, a modelo Dani Bananinha e milhares de torcedores. O promoter ainda aproveitou a repercussão para convocar outros craques como jogadores do Flamengo. Ele publicou uma montagem de fotos suas ao lado de Marcelo, Daniel Alves, Thiago Silva, Piqué, Cristiano Ronaldo e Messi.

