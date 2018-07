Neymar vira escultura de bronze em Kazan, palco do jogo do Brasil versus Bélgica

O craque Neymar inspirou um artista russo a criar uma escultura, banhada a bronze, com o rosto do camisa 10 da Seleção Brasileira. O escultor Edgar Filipov vive em Kazan, cidade que será palco do duelo entre Brasil e Bélgica nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial. O jornal catalão “Sport” fez uma reportagem em vídeo com o russo e acompanhou todo o processo de produção da homenagem ao jogador de 26 anos.

Filipov precisou de um dia inteiro para finalizar a obra, feita de pastelina em cima de um prato de cerâmica. A foto escolhida para ser base da escultura foi uma do Barcelona, quando Neymar ainda vestia a camisa da equipe catalã – ele saiu em julho de 2017, após quatro temporadas, para assinar com o Paris Saint-Germain.

“O jogo do Brasil me inspirou e Neymar é o seu melhor jogador”, disse o escultor ao diário espanhol.

Mural

Depois de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, foi a vez do craque Neymar ser homenageado em um grande mural na Rússia. A Seleção Brasileira chegou na manhã de quinta-feira a Kazan, onde enfrenta a Bélgica. O astro brasileiro olhou da janela do hotel e viu o próprio rosto pintado em um paredão de prédio.

De bem com a vida, o craque aproveitou para brincar com a homenagem em seu stories no Instagram. “Está me encarando por quê, parceiro?”, escreveu o jogador, com emojis sorridentes.

Cai-cai

As brincadeiras com Neymar só aumentam na internet. Uma das últimas é um vídeo onde dezenas de crianças jogam futebol em um campo, fazem embaixadinhas, treinam passes, quando se ouve alguém gritar: “Neymar!”, e então, imediatamente todas elas se jogam e rolam pelo chão.

Já o jogador Romelu Lukaku, goleador da Bélgica – no Mundial ele marcou quatro gols e foi fundamental em diversas jogadas do melhor ataque do torneio, com 12 gols – defendeu o atacante brasileiro. Para Lukaku, Neymar, acusado de fazer simulações em campo, será o melhor jogador do mundo no futuro.

“Neymar não é ator. Ele é habilidoso. Neymar não é ator. Contra o Neymar, os jogadores chegam mais duro, porque ele tem qualidades que não são normais. Acho que no futuro ele vai ser o melhor jogador do mundo. Estou feliz de jogar contra ele mais uma vez”, disse o jogador.

Lukaku tem só 25 anos mas já é o maior artilheiro da história da seleção da Bélgica, com 40 gols. Em seu segundo Mundial, ele não vê paralelos de favoritismo entre sua equipe e o Brasil – na opinião dele, o melhor time.

“Nós nos preparamos como equipe, temos um sistema em que jogamos há dois anos. Individualmente, melhoramos. Acho que será um grande teste, porque enfrentaremos o melhor time do torneio, o favorito, e será um grande teste para ver como estamos como time”, comentou.

“Agora a gente vai enfrentar adversários cada vez mais fortes, mas esse jogo agora é talvez contra o favorito absoluto. Se vencermos, vamos pegar outro adversário difícil. Vamos ver até aonde vamos chegar”, completou.

