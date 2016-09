Neymar volta a seguir Bruna Marquezine no Instagram

A campanha #VoltaBrumar continua e agora temos mais um indício de que ela está dando certo. Neste sábado (3) Neymar voltou a seguir Bruna Marquezine no Instagram. Após o fim do namoro deles, ela havia deixado a lista de perfis que o jogador acompanha na rede social, mas isso acaba de mudar. A atriz ainda não está seguindo o atacante, mas seguimos na torcida e de olhos bem atentos!

Neymar e Bruna Marquezine voltaram a se reaproximar publicamente na final do torneio de futebol masculino da Olimpíada Rio 2016. Na ocasião, a Seleção Brasileira conquistou a sonhada medalha de ouro e o jogador “invadiu” a arquibancada do Maracanã para abraçar a atriz.

Após o gesto, o atacante deu uma entrevista à Globo e falou sobre o que fez: “Eu tinha prometido a uma pessoa que, se fosse campeão, iria lá na arquibancada dar um abraço nela. Como ela é muito especial, eu fui e, como meus amigos estavam ali, eles me ajudaram a subir”.

Horas depois da conquista e já com o visual platinado, Neymar foi visto no condomínio de Bruna Marquezine, no Rio. No dia seguinte, os dois marcaram presença na final do torneio de vôlei masculino da Olimpíada e, em seguida, foram flagrados juntos em um shopping. De lá, eles ainda seguiram juntos para uma festa.

Em um evento em São Paulo, onde Neymar também estava com o filho, Bruna Marquezine se negou a falar sobre essa reaproximação ao ser questionada. “Não vamos falar disso. Não vou falar sobre minha vida pessoal”.

