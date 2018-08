Nhoque da Sorte e do Bem celebra mais uma edição com jantar em prol dos artistas

Com um jantar muito especial, recheado com muita arte e algumas surpresas, o Premium Restaurante recebe mais uma edição do Nhoque da Sorte e do Bem, no dia 29 de agosto. O evento arrecadará renda para a Casa do Artista Riograndense – espaço que abriga diversos idosos que dedicaram suas vidas às artes e que hoje enfrentam dificuldades com a falta de moradia própria, alimentos e verba mensal para pagamentos de contas.

O menu tem assessoria e operação do Mule Bule e conta com três tipos de nhoque e quatro molhos diferentes (sugo, queijo suave, bolognesa e funghi), além de buffet de saladas, quiches e pães artesanais.

” A Arte mais nobre é fazer os outros felizes ” P. T. Barnum

“Queremos um mundo caloroso, alegre, musical e artístico para acalentar nossos corações. Sem arte e bondade não se vive”, ressalta Lisiara Camargo, idealizadora do evento, que promete muitas emoções durante o jantar.

O Nhoque da Sorte e do Bem é uma realização do Premium Restaurante e terá nesse evento o apoio da Barber Cabeças Abertas, Marksom e Moving Management.

Deixe seu comentário: