Nhoque do Bem: jantar solidário arrecada fundos para a Santa Casa

Em parceria com o projeto Gastronomia do Bem, da Santa Casa de Porto Alegre, criado para arrecadar fundos para melhorar a estrutura de atendimento aos pacientes do SUS, o Galeto Di Paolo Porto Alegre promove o jantar solidário Nhoque do Bem na sexta-feira, 29 de novembro, a partir das 20h, no Boulevard Laçador (Av. dos Estados, 111). Os ingressos custam R$ 110,00 por pessoa e podem ser adquiridos pelo site http://bit.ly/nhoquedobem ou na tesouraria da Santa Casa.

No jantar, será servida a sequência de galeto al primo canto e seus acompanhamentos: polenta na chapa e frita, queijo à dorê, radicci com bacon, mix de folhas, maionese, tortéi com molho de tomate seco, sequência de nhoque com diversos tipos de molhos, as sobremesas pudim, sagu com creme e ambrosia e vinho da casa, refrigerante e água.

Tradicionalmente, todo dia 29 é dia do “nhoque da sorte”, quando se coloca dinheiro sob o prato para ajudar a atrair riqueza. O Galeto Di Paolo aproveita o costume para promover ações em parceria com instituições das cidades onde está inserido e beneficiar pessoas em vulnerabilidade social.

SERVIÇO/ Jantar “Nhoque do bem”/ 29 de novembro, sexta-feira, a partir das 20h/ Galeto Di Paolo Porto Alegre (Av. dos Estados, 111) / Informações e compra do ingresso: pelo site http://bit.ly/nhoquedobem ou na tesouraria da Santa Casa