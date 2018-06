A Polícia da Nicarágua informou nessa sexta-feira que ao menos 15 pessoas morreram e outras 218 ficaram feridas em protestos realizados na quarta-feira, Dia das Mães no país da América Central. Com isso, já passa de 100 o número de casos fatais durante as manifestações contra o presidente Daniel Ortega, iniciadas em abril.

Deixe seu comentário: