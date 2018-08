Milhares de pessoas desfilaram e dançaram, nessa quarta-feira, numa enorme procissão por Santo Domingo de Guzmán, padroeiro de Manágua, a quem imploraram por paz na Nicarágua, país que atravessa uma crise política que deixou mais de 300 mortos desde meados de abril. Os fiéis iniciaram a procissão nas primeiras horas do dia no entorno da pequena imagem do santo.

Deixe seu comentário: