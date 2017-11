Nick Carter, do grupo Backstreet Boys, é acusado de estupro pela cantora Melissa Schuman

A cantora americana Melissa Schuman, ex-integrante do grupo Dream, acusou Nick Carter, do grupo Backstreet Boys, de estupro. Em um longo relato em seu blog pessoal, Melissa diz ter sido violentada em 2002, quando ela tinha 18 anos e Carter, 22. A data de publicação do post é 2 de novembro, mas ele só foi noticiado na imprensa internacional nesta quarta-feira (22). Procurado por diversos veículos de imprensa dos Estados Unidos, o cantor do Backstreet Boys não respondeu as acusações.

“Vou compartilhar algo que quis fingir que nunca aconteceu desde que tinha 18 anos. Um fardo que pensei que teria que levar durante o resto da minha vida e sofrer em silêncio”, relatou Melissa. Ela explicou que o primeiro contato com Carter aconteceu quando o cantor, por meio dos seus representantes, mostrou interesse romântico por ela, para quem teria telefonado.

Anos mais tarde, os dois cantores participavam de um filme para TV e Melissa, que então estava solteira, teve a impressão que Carter era “amável” e “carismático”. Sempre segundo o relato da artista, o cantor a convidou passar um dia livre ao lado de um amigo em um apartamento em Santa Mônica, na Califórnia. Ela diz ter ido ao local na companhia de uma amiga.

Em um dado momento, Melissa e Nick Carter começaram a se beijar, mas ela disse que não gostaria de seguir em frente, por causa de suas convicções religiosas. Ela declarou que era virgem e pretendia ficar assim até casar.

“Ele estava ciente que eu era virgem e seguia os valores religiosos cristãos conservadores. Eu falava sobre isso. Todo mundo sabia disso, incluindo meus representantes”, escreveu. Mesmo após Melissa pedir para parar, Carter tirou as calças dela e praticou sexo oral. Em seguida, ele tirou as próprias calças e pediu que ela repetisse nele o ato, mas Melissa se negou.

Segundo a cantora, Carter ficou com raiva e colocou a mão dela no pênis dele. Com medo diante de homem maior e mais forte, a cantora finalmente teria cedido. Mais tarde, o músico levou a jovem para a cama, se jogou sobre ela e a estuprou, mesmo após ela dizendo que não queria praticar sexo, já que estava esperava ter suas primeiras relações íntimas com seu futuro marido. De acordo com o relato da cantora, Carter sussurrava em seu ouvido a todo o momento: “Eu poderia ser seu marido”.

Após a agressão sexual, a cantora tentou denunciar o fato e falou com seu empresário, mas eles decidiram não seguir em frente por causa de dinheiro e de outros recursos, já que Carter “tinha o advogado litigante mais poderoso do país”.

O caso evolvendo Nick Carter chega no meio de uma enorme polêmica nos Estados Unidos sobre vários exemplos de agressão sexual, seja no mundo da música, cinema e política, após o escândalo do produtor de Hollywood, Harvey Weinstein.

