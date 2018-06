Nicki Minaj anuncia show no Brasil e escreve “Fora Temer”

Nicki Minaj é mais uma cantora internacional que ama os brasileiros. Nesta terça-feira (12) a rapper publicou em suas redes sociais a confirmação de que passará pelo Brasil em 2019 com a turnê Nicki Hndrxx Tour.

A cantora respondeu ao comentário de um fã em uma publicação, que mencionava a colocação das músicas de Nicki no topo de plataformas de streaming como o Itunes. “Eu queria poder ignorar isso, mas é a verdade!”, disse ela em sua resposta.

“Por favor acreditem quando eu digo que não anunciamos todos os países [que farão parte da turnê] ainda, mas eu vou absolutamente estar no Brasil no próximo ano, após viajar à Europa. Vocês sempre me mostram amor!” continuou ela.

A cantora terminou sua resposta levantando a bandeira política. “Fora Temer”, escreveu, colocando ao lado um emoji de macaquinho tampando os olhos e diversos corações. Nas redes sociais, os fãs se animaram com a notícia e com o posicionamento político da rapper.

“Vou imprimir isso e colar na minha testa”, escreveu um fã. “Tenho fé que o Brasil vai funcionar direito depois que a rainha passar por aqui”, comenta outro internauta.

Nas últimas semanas, Nicki minaj também usou suas redes sociais para divulgar seu novo álbum, “Queen”, inspirado na princesa Diana. No Twitter, a rapper publicou mensagens sobre sua experiência com relacionamentos e incentivou suas seguidoras a fugirem de relações abusivas.

