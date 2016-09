Nico Roberg leva sufoco no final, mas vence GP da Cingapura e retoma liderança da Fórmula-1

Nico Rosberg levou um sufoco nas voltas finais, mas venceu o GP de Cingapura, neste domingo (18), retomando a liderança do campeonato. O alemão, que foi pressionado por Daniel Ricciardo, viu o companheiro Lewis Hamilton, em um final de semana, apagado, terminar em terceiro. Com isso, Rosberg, que tinha 19 pontos de desvantagem há três etapas, agora está oito na frente.

Os brasileiros disputaram posições intermediárias, mas andaram consistentemente à frente de seus companheiros: Felipa Massa foi o 12º e Felipe Nasr, o 13º, igualando seu segundo melhor resultado do ano.

Um forte acidente com Nico Hulkenberg interrompeu a prova instantes após a largada. O alemão fez uma excelente largada e tentou abrir caminho pelo meio, mas foi tocado por Carlos Sainz. Valtteri Bottas passou por cima de detritos do acidente e teve de trocar o pneu, enquanto Jenson Button teve uma quebra no bico.

A relargada foi na volta 3, com Nico Rosberg pulando na frente e Lewis Hamilton pressionando fortemente Daniel Ricciardo na luta pelo segundo posto. Raikkonen, Alonso, Kvyat, Sainz, Verstappen, Massa e Magnussen completavam o top 10. Felipe Nasr subiu para 14º.

Com danos em sua Toro Rosso devido ao toque da largada, Carlos Sainz teve de parar nos boxes para reparar seu carro, permitindo que Esteban Gutierrez entrasse no top 10.

