Nico Rosberg chega em segundo e é campeão da F-1 pela primeira vez

Nico Rosberg nunca foi considerado garoto-prodígio, gênio ou fora de série. Nunca foi tão badalado quanto seus contemporâneos Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Mas aos 31 anos, colocou o nome ao lado deles, no hall dos campeões mundiais de Fórmula 1. A taça veio com o segundo lugar no GP de Abu Dhabi deste domingo, vencido pelo companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, no suntuoso circuito de Yas Marina. A corrida que encerrou a temporada 2016 teve contornos de tensão e mais pareceu

um jogo de xadrez a 300km/h.

O alemão precisava apenas de um terceiro lugar para levar o titulo inédito, missão não muito difícil dada a superioridade dos carros da Mercedes. Mas Hamilton, com uma estratégia cerebral, deu uma pitada de emoção à decisão. Pole position, o tricampeão segurou o ritmo propositalmente para permitir a aproximação de Rosberg e de outros pilotos, na esperança que dois deles passassem seu companheiro de equipe.

A tática, por pouco não funcionou. Em uma volta final de prender a respiração, Hamilton venceu a prova, e Nico mostrou frieza suficiente para se manter em segundo, mesmo com Sebastian Vettel, da Ferrari, e Max Verstappen, da RBR, em seus retrovisores. O resultado foi suficiente para o alemão conquistar o tão sonhado título mundial com cinco pontos de vantagem para Hamilton (385 x 380) e se tornar o segundo filho de campeão a também ser levantar a taça. Filho de Keke Rosberg, dono do título de 1982, ele repetiu o feito de Damon Hill, cujo pai era o bicampeão Graham Hill.

A corrida marcou também a despedida de Felipe Massa da Fórmula 1. Depois de uma semana de homenagens, o brasileiro da Williams deu adeus à categoria com uma boa atuação e marcando pontos, graças a um nono lugar, depois de largar na 10ª posição. Outro que também fez seu último GP foi Jenson Button.

O britânico da McLaren, porém, despediu-se de forma melancólica, com uma quebra de suspensão após atacar uma das zebras. Sem lugar garantido no grid de 2017, Felipe Nasr não pôde fazer muita coisa devido às limitações do carro da Sauber e encerrou o ano com uma 16ª colocação. (AG)

Comentários