Nicolas Cage pediu a anulação de seu casamento cinco dias depois

O ator Nicolas Cage está prestes a protagonizar um dos casamentos mais rápidos da história de vida dele. De acordo com informações do site TMZ, o ator teria pedido a anulação da união com Erika Koike, oficializada no sábado (23). Os dois teriam solicitado a licença para se casar em Las Vegas no mesmo dia e, na quarta-feira (27), ele já voltou a solicitar a papelada mas, desta vez, para colocar fim ao casório, como se ele nunca tivesse acontecido, o que é diferente de um divórcio.

Segundo fontes do site, Nicolas Cage teria ido ao tribunal pedir o fim do casamento, mas o motivo não foi divulgado inicialmente. O ator já foi casado três vezes.

A primeira esposa foi Patrícia Arquette – eles ficaram juntos de 1995 a 2001. Depois, Cage se uniu a Lisa Marie Presley, mas o casamento só durou dois anos, de 2002 a 2004. Na sequência, se casou com Alice Kim e o relacionamento durou de 2004 a 2016. O ator era visto com Erika Koike desde abril de 2018.

Com Kim, ele tem um filho, Kal-El, de 13 anos. O ator também é pai de Weston, de 28 anos, fruto de um relacionamento anterior com a atriz Christina Fulton.

“Muito bêbado”

Nicolas Cage alegou mais tarde que estava muito bêbado quando se casou com Erika Koike. É o que diz o pedido do ator pela anulação da união. De acordo com documentos obtidos pelo site The Blast, o ator de filmes “A Lenda do Tesouro Perdido” alega que ambos estavam intoxicados e que faltava a ele “entendimento para entender suas ações ao ser casar (com Erika) a ponto que ele era incapaz de concordar com o casamento.”

Nos documentos, os advogados do ator, que entrou com o pedido de anulação, dizem que “como resultado da intoxicação, quando Erika sugeriu a Cage que eles deveriam se casar, ele agiu por impulso e sem a capacidade de reconhecer ou entender a extensão de seus atos”.

E mais: Cage, que namorava com Erika desde abril do ano passado, acrescentou ainda no pedido, que Erika não informou a ele que tinha um histórico criminal, com processos por atividade criminais, sem entrar em detalhes. Por fim, o ator argumentou que Erika não revelou a verdade sobre seu relacionamento com outra pessoa.

Vídeo nas redes sociais

No começo da semana, circulou um vídeo nas redes sociais em que mostra o ator e Erika Koike no cartório. Na gravação, Cage aparenta estar embriagado e, segundo testemunhas, falava que ela “vai tirar todo o meu dinheiro”.

Se o pedido for acatado, será como se o artista nunca tivesse se casado com Erika. Mas caso não seja concedida a anulação, Cage pedirá o divórcio.

Las Vegas

Casar em Las Vegas não é algo tão imediato quanto sugerem os filmes. Burocracias como exame de sangue e proclamas são dispensáveis e a licença de casamento sai no mesmo dia, num processo ágil. Só não vale ter menos de 18 anos, estar casado com outra pessoa ou ser parente próximo – como primos.

No entanto, a maior parte das capelas pede ao menos um dia para organizar papéis, decoração e a disponibilidade do mestre de cerimônias – que pode ou não ser Elvis. Mesmo as drive-thru, que sugerem rapidez, trabalham com reservas. Vale dizer também que se você quiser uma cerimônia mais séria e formal, há capelas e pacotes elegantes.

