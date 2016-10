Nicole Bahls mostra o bumbum em foto de maiô fio-dental

Nicole Bahls gosta mesmo de provocar. A assistente de palco do “Ferdinando Show” posou para as lentes do fotógrafo Davi Borges com um maiô cavadíssimo, evidenciando o seu bumbum enorme. O clique foi compartilhado no perfil oficial do cinegrafista, no Instagram. “Prévia do ensaio”, escreveu ele na legenda da imagem. “Diva”, “Maravilhosa demais” e “Linda” foram alguns dos comentários deixados na foto.

