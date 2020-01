Magazine Nicole Bahls será musa da Beija-Flor depois de dois anos longe do Carnaval do Rio

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

"Estava com muita saudade", disse a modelo e ex-panicat Foto: Reprodução/Instagram "Estava com muita saudade", disse a modelo e ex-panicat (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Depois de dois anos longe do Carnaval do Rio, Nicole Bahls, 34, vai voltar a desfilar na Marquês de Sapucaí. E será na sua escola do coração. A modelo e ex-panicat será uma das musas da Beija-Flor de Nilópolis.

“Eu estava com muita saudade. O meu último desfile foi em 2017. Imagina a minha ansiedade em pisar na avenida e sentir o carinho e amor do público. Só quem desfila e vai aos ensaios sabe a emoção que é! Energia surreal. Beija-flor é a minha escola do coração”, afirmou ela.

A ex-panicat desfilou pela primeira vez na agremiação de Nilópolis em 2011. Até 2013, ela foi destaque na Beija-Flor. Já em 2014, Bahls virou rainha de bateria da Império Serrano, e em 2016 e 2017 foi musa da Unidos de Vila Isabel.

Ela disse que está fazendo uma dieta de proteínas, malhando e tendo aulas de samba. Também revelou informações sobre a fantasia que usará na avenida. “É uma mistura de um beija-flor e o calçadão de Copacabana. Vai ser deslumbrante.”

