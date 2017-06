Nicole Kidman completa 50 anos

Houve uma época em que Nicole Kidman aparecia em qualquer conversa sobre as melhores atrizes do mundo e agora alguns podem até ter se esquecido de seu talento, mas a intérprete australiana completou 50 anos na terça-feira (20) com a certeza de que recuperou o esplendor de sua carreira.

“Simplesmente quero comemorá-lo junto com meu divino esposo (Keith Urban), minhas filhas (Sunday, de oito anos, e Faith, de seis) e minha irmã (Antonia)”, disse ao site E! On-line a atriz, que está casada desde 2006 com o cantor de country nascido na Nova Zelândia.

“Não preciso de grandes celebrações. Só preciso da minha família a meu lado, pois sou feliz assim”, acrescentou a atriz durante a apresentação em Los Angeles, nos Estados Unidos, de seu novo filme, “O Estranho que Nós Amamos”, sob a direção de Sofia Coppola.

Este é o mais novo exemplo da ressurreição artística que vive Kidman após sua indicação ao Oscar por “Lion: Uma Jornada Para Casa” e o enorme sucesso da minissérie do canal HBO, “Big Little Lies”, que protagoniza ao lado de Reese Witherspoon.

Além disso, em um futuro não muito distante, a atriz aparecerá em títulos como “Aquaman” – no qual será a rainha Atlanna, a mãe do super-herói interpretado por Jason Momoa (“Game of Thrones”) – e na versão americana do longa francês “Intocáveis”.

Nicole foi descoberta por Phillip Noyce e apresentada ao mundo em 1989, no longa “Terror a Bordo”, e não demorou a chamar a atenção de Tom Cruise, que a conheceu durante as filmagens de “Dias de Trovão” (1990).

Já como marido e mulher, ambos decidiram adotar dois filhos (Isabella Jane e Connor) e filmaram juntos “Um Sonho Distante” (1992) e “De Olhos Bem Fechados” (1999), o último filme de Stanley Kubrick.

Além do trabalho ao lado de Cruise, a atriz mostrou seu talento individual em “Minha Vida” (1993), “Um Sonho Sem Limites” (1995) e “Retratos de Uma Mulher” (1996), mas foi após sua separação do ator, em 2001 – um divórcio que nunca foi muito bem explicado e que muitos apontam para a crença de Cruise na Cientologia – que sua carreira evoluiu e chegou à altura das grandes atrizes.

Sua primeira indicação ao Oscar veio com o musical “Moulin Rouge: Amor em Vermelho” (2001), e a atriz também emocionou o público com sua trágica história em “Os Outros” (2001), sob comando do espanhol Alejandro Amenábar. A coroação veio com o Osacar de melhor atriz para sua inesquecível interpretação da escritora Virgínia Woolf em “As Horas”.

No ápice de sua carreira, Nicole Kidman conciliava grandes riscos artísticos – como no filme “Dogville” (2003), do polêmico cineasta dinamarquês Lars Von Trier – com apostas claramente comerciais, como “Cold Mountain” (2003).

Após essa etapa bem-sucedida, sua carreira sofreu uma reviravolta com projetos de pouco destaque, como “Mulheres Perfeitas”, “A Feiticeira” e “Invasores”.

Nicole, no entanto, voltou a recuperar seu prestígio com o musical “Nine” (2009) e “Reencontrando a Felicidade” (2010), que rendeu sua terceira indicação ao Oscar, e obras tão provocadoras como “Obsessão” (2012), de Lee Daniels, e “Segredos de Sangue” (2013), de Chan-wook Park.

