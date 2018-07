O Exército da Nigéria entregou nesta segunda-feira (9) à ONU 183 crianças suspeitas de pertencer à organização jihadista Boko Haram, que foram detidas em vários Estados do Nordeste do país afetado pela violência dos terroristas durante quase nove anos. O grupo, formado por meninas e meninos, foi entregue em Maiduguri, capital do Estado de Borno.

