A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (8), em São Paulo (SP), o concurso 2.158 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas e o próximo prêmio, que será sorteado no dia 12 de junho, terá valor acumulado em torno de R$ 80 milhões. As dezenas sorteadas foram: 09, 27, 35, 45, 46 e 59. A quina teve 109 apostas ganhadoras, com cada uma levando R$ 42.724,12.