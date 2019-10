Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.202 da Mega-Sena, realizado neste sábado (26) em São Paulo (SP). O prêmio acumulou em 35 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram: 11, 29, 37, 38, 43 e 60. A quina teve 48 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 51.806,91. Já a quadra teve 3.717 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 955,73.