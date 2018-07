Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio vai a R$ 31 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.057 da Mega-Sena, realizado neste sábado (7) em Rio Grande (RS), e o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 10, 13, 20, 37, 38 e 54. Excepcionalmente, foram três concursos nesta semana, como parte da “Mega Semana de Férias”. Além do sorteio deste sábado, houve um na terça e outro na quinta. Para o próximo sorteio, na quarta-feira, o prêmio é estimado em R$ 31 milhões.

