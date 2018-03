Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.026 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (28) na cidade de Canela (RS). As dezenas sorteadas foram 10, 23, 31, 33, 51 e 52. A quina teve 105 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 24.755,26. O próximo sorteio, relativo ao concurso 2.027, será realizado neste sábado (31). O prêmio está estimado em 35 milhões de reais.

