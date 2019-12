Brasil Ninguém acerta a Mega-Sena; prêmio estimado para a Mega da Virada é de R$ 300 milhões

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Os números sorteados foram: 08, 28, 36, 45, 57 e 59. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Ninguém acertou as dezenas do concurso 2.219 da Mega-Sena, ocorrido neste sábado (21), em São Paulo (SP). Os números sorteados foram: 08, 28, 36, 45, 57 e 59. A quina teve 26 apostas ganhadoras; cada um ganhará R$ 62.086,22. Já a quadra teve 2.235 acertadores; cada um receberá R$ 1.031,79. A partir deste domingo (22), as apostas realizadas serão exclusivamente para a Mega da Virada, cujo prêmio está estimado em R$ 300 milhões.

