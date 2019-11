Brasil Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a 44 milhões de reais

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

O próximo sorteio acontece no sábado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O próximo sorteio acontece no sábado. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ninguém acerta as seis dezenas do concurso 2221 da Mega-Sena, sorteada nesta quarta-feira (27). Com isso o prêmio vai a R$ 44 milhões no próximo sábado (30). As dezenas sorteadas foram 27-36-40-41-44-54.

Na Quina houve 52 apostas ganhadoras, com prêmio no valor de R$ 59.225,53. A Quadra saiu para 3681 apostas ganhadoras, com valor de R$ 1.195,22.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário,a pessoa deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

