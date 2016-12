NinguÃ©m acerta, e prÃªmio da Mega-Sena acumula em 25 milhÃµes de reais

A caixa realizou neste sábado (10) o concurso 1.884 da Mega-Sena na cidade de Vilhena (RO). Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas: 01, 04, 23, 32, 38 e 59. A estimativa de prêmio era de R$ 9,6 milhões, e expectativa para o próximo sorteio é de R$ 25 milhões. Ele acontece na próxima quarta-feira (14).

A Quina teve 47 acertadores. Cada um levou R$ 43.216,38. Outras 3.839 pessoas ganharam R$ 755,84, cada, na Quadra.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

