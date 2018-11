A Caixa realizou nesta quarta-feira (14) o concurso 2.097 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram: 09 – 24 – 28 – 45 – 49 – 51. A expectativa de prêmio era de R$ 33 milhões. Ninguém acertou as seis dezenas, então o prêmio acumulou em R$ 37 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (17).

Deixe seu comentário: