Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.051 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (20), segundo a Caixa Econômica Federal. Com isso, a próxima premiação, que será sorteada no sábado (23), deve pagar cerca de R$ 38 milhões ao vencedor. Os números sorteados nesta quarta-feira foram: 01, 05, 06, 37, 44 e 53.

