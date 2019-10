Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.196 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta (9). Veja as dezenas sorteadas: 01 – 25 – 27 – 28 – 41 – 56. A quina teve 58 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 47.367,07. Já a quadra teve 4.166 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 942,07. O prêmio estimado para o próximo concurso é R$ 30 milhões.

