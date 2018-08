Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.071 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (22) no município de Itabela, na Bahia. O prêmio acumulou. Veja as dezenas sorteadas: 24 – 33 – 34 – 35 – 46 – 60. O próximo concurso (2.072) será no sábado (25). O prêmio é estimado em R$ 33 milhões.