NIVEA lança desafio Co-Lab para buscar ideias tecnológicas que incentivem a conexão humana

Cerca de 74% das pessoas no mundo preferem enviar uma mensagem a falar pessoalmente. A possibilidade de fazer tudo nos meios digitais e a facilidade de acesso à tecnologia podem significar que o público está cada vez mais desconectado da interação humana. Por isso, a NIVEA, marca global especialista em cuidados com a pele, do Grupo alemão Beiersdorf, acredita que agora, mais do que nunca, o mundo precisa de relacionamentos sólidos e conexões reais. Foi assim que surgiu o desafio do NIVEA Co-Lab, que tem como objetivo atrair mentes criativas que proponham como usar a tecnologia para incentivar a conexão, o toque e a relação entre as pessoas, ao invés de desconectá-las.

Com a ajuda da Cheil UK, agência parceira da NIVEA nessa iniciativa, foram selecionados três polos de inovação e criatividade para lançar o projeto: Brasil, Inglaterra e Coreia do Sul. “Com essas escolhas, a NIVEA está mostrando, mais uma vez, que acredita e investe no Brasil, estimulando o empreendedorismo e o desenvolvimento do capital humano no País. Esse projeto mostra como a marca, que preza pelo cuidado, está abrindo seus horizontes para o mundo digital, buscando crescimento e inovação com boas ideias que podem vir de qualquer lugar. Estimular um desafio como esse traz um benefício mútuo para a companhia e para a sociedade de forma geral”, ressalta Andréa Bó, Diretora de Marketing NIVEA Brasil. O desafio é aberto a participação do público e, além disso, foram selecionadas algumas Universidades e Startups, ecossistemas altamente inovadores, nas quais a comunicação será mais intensa.

Os interessados devem se inscrever e enviar suas apresentações em inglês por meio do hotsite www.nivea.com.br/co-lab. Dois finalistas serão selecionados em cada País participante e apresentarão seus projetos pessoalmente para a diretoria global da Beiersdorf, em Hamburgo. Visando a melhor experiência possível, os escolhidos receberão uma mentoria da Cheil Brasil, que os auxiliará a aprimorar suas habilidades de apresentação. O prêmio final é de 45 mil reais, além da possibilidade de implementação de suas ideias.

As inscrições e envio dos projetos devem ser realizados até o dia 4 de setembro. A viagem para Hamburgo tem duração de três dias, começando em 25 de setembro com a ida para a Alemanha. Os vencedores serão conhecidos no dia 6 de setembro.

Essa promoção é autorizada pela Caixa. Para mais informações, acesse o regulamento no site www.nivea.com.br/co-lab.

