Nível do Guaíba sobe em Porto Alegre e mantém Defesa Civil em alerta

O nível do lago Guaíba atingiu 2,48 metros no Cais Mauá, em Porto Alegre, segundo medição neste sábado (10). No início da noite de sexta, a marca foi de 2,39 metros. Na Zona Sul, as águas ficaram próximas do calçadão da avenida Guaíba.

Na Ilha Grande dos Marinheiros, 13 famílias, que tiveram suas casas alagadas, foram resgatadas pela Defesa Civil de Porto Alegre. Os 25 adultos e 27 crianças estão no abrigo localizado na Escola Alvarenga Peixoto.

A Defesa Civil municipal está recebendo doações. Para o atendimento dos atingidos pelas chuvas a maior necessidade são materiais de higiene pessoal e limpeza. Além de colchões, cobertores e lonas plásticas. Um dos postos de recolhimento está na Usina do Gasômetro.

Voluntariado

Quem tiver interesse em ser voluntário da Defesa Civil de Porto Alegre precisa informar sua disponibilidade de tempo, identificar sua qualificação e em que área pretende ajudar. É importante estar em dia com as vacinas, exigidas pela Secretaria Municipal de Saúde, e estar ciente que vai atuar em situações de risco e possíveis locais em condições insalubres.

Mais informações no telefone: (51) 3289-5066 / 5060.

