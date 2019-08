No Agosto Dourado, AHMI estimula o aleitamento materno

A AHMI (Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas) aproveita a campanha de aleitamento materno Agosto Dourado para divulgar a chegada da Bomba Extratora de Leite Humano ao Banco de Leite Humano do Hospital Presidente Vargas.

O aparelho faz parte de um lote de equipamentos recentemente adquiridos pela AHMI com recursos levantados pelo projeto Lance de Craque. A bomba de leite é recomendada para mães que ​precisam estimular a produção de leite assim como para as que precisam ​criar um estoque. No hospital, será fundamental para a doação de leite de voluntárias para a alimentação de bebês prematuros internados na UTI Neonatal.

Também neste ano, a AHMI já captou para o hospital, através do projeto FUNCRIANÇA e de doações diretas, recursos que possibilitaram a aquisição de 27 equipamentos fundamentais como ultrassom, pistola para biópsia de mama, incubadora, mesa cirúrgica para obesos, RX com contraste entre outros.

Sobre a AHMI

Os recursos levantados pela AHMI são provenientes unicamente de doações de empresas e particulares. A associação foi fundada em 2006 por pessoas sensibilizadas pela vocação do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que atende exclusivamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) crianças, adolescentes e mulheres do município de Porto Alegre, Região Metropolitana e de muitas cidades do Rio Grande do Sul.

Agosto Dourado

O Agosto Dourado é uma campanha de promoção do Aleitamento Materno, já incorporada pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria e organizada pelo Centro de Referência Nacional de BLH (Bancos de Leite Humano) e IFF/Fiocruz (Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira).