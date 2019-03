No ano em que completa 47 anos de fundação o Reus Futebol Clube de Viamão precisa de ajuda. O Clube que há mais de 20 anos mantém suas categorias de base através de uma equipe de professores voluntária e realiza eventos beneficentes em datas comemorativas, tendo o trabalho social como o grande foco do Clube, precisa de ajuda para manter o trabalho realizado hoje com mais de 100 crianças carentes da região da Viamópolis.

Neste ano, o clube que sempre conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Viamão, através do Projeto Recreando, para suas festas beneficentes para cerca de 400 crianças, que entre brincadeiras, jogos, shows de mágica, shows culturais, brechó solidário e refeições, e assim faz a alegria da gurizada, precisa urgente da reforma de seus alojamentos e da sua sede, locais que foram se deteriorando com o tempo pela falta de manutenção e pelos últimos temporais que devastaram a sede do clube, onde as crianças tinham atendimento médico em parceria com a prefeitura.

O clube ressalta que é legalizado, possui estatuto reconhecido, diretoria, contadoria e conselheiros eleitos, além de campo próprio e sede, que sempre está precisando de novos parceiros e quem quiser fazer parte dessa corrente do bem pode entrar em contato com a diretoria do Clube através do telefone: (51) 996799473, com Daniel Alano ou fazer sua doação através de depósito identificado na conta corrente do Clube, Banco Banrisul – Agência: 0783 – Conta Corrente: 06009562.0-0 – CNPJ: 23254700/0001-08.

Deixe seu comentário: