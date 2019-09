No Barcelona, causa surpresa o Paris Saint-Germain ignorar o recado milionário de Neymar

Pelo menos em parte do estafe do Barcelona que negociou por Neymar gerou surpresa e indignação o fato de o PSG (Paris Saint-Germain) não ter batido o martelo após oferta que envolvia até dinheiro do jogador brasileiro. De acordo com uma fonte ligada à diretoria do clube catalão, a última proposta contava com 20 milhões de euros do astro da seleção brasileira. As informações são do blog do Perrone, do portal de notícias UOL, e do site Fox Sports.

Sem evolução, os catalães deram as tratativas por encerradas. O entendimento é o de que ao topar “perder milhões” no negócio o brasileiro mandou um recado forte e direto aos parisienses: sua permanência era insustentável.

Desde o início das negociações, os espanhóis apostavam que o PSG iria se esforçar para liberar Neymar com o objetivo de não ficar com um jogador que não queria mais atuar pela equipe. Ao longo das tratativas, o Barça sempre esperou que o atleta mostrasse a seu clube o desejo de sair. E isso foi feito algumas vezes antes mesmo da proposta derradeira.

Porém, ao perceber que não teria êxito, pelo menos parte da tropa de choque do Barcelona na operação ficou indignada com o fato de o PSG querer manter um jogador que demonstrou sua insatisfação na agremiação. A avaliação é de que a relação entre o brasileiro e o clube parisiense será difícil e torturante para as partes.

Longa negociação

Não foi nessa janela que Neymar realizou seu sonho de retornar ao Barcelona. Após longa negociação, que se arrastou durante semanas, Barcelona e Paris Saint-Germain não chegaram a um acordo pela transferência do atacante, que permanecerá durante mais seis meses na capital francesa. Mas segundo informações publicadas na manhã desta segunda-feira (02) pelo jornal Sport, os espanhóis não desistiram do desejo de contar novamente com o brasileiro, e voltarão à carga em 2020.

De acordo com a publicação, a relação de proximidade entre Neymar e a diretoria do Barcelona foi retomada durante as negociações. Agradou aos catalães principalmente a postura do brasileiro, que se mostrou disposto a sacrifícios para voltar a defender as cores da equipe nesta temporada. Diante disso, os catalães não descartam voltar a negociar com o PSG já na próxima janela de transferências, quando os torneios já estarão em estágio avançado.

A oferta do Barcelona foi de 130 milhões de euros, cerca de R$ 591 milhões, além do empréstimo de Ousmane Dembélé, a ida em definitivo de Ivan Rakitic ao time parisiense e ainda um novo empréstimo de um outro atleta do time catalão. Porém, mesmo com todo o combo formado pelos catalães e pelo próprio atleta, não houve negócio com Nasser Al-Khelaifi, dono do time francês.