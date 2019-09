No Beira-Rio, Inter recebe o Cruzeiro em decisão pelas semifinais da Copa do Brasil

*Valéria Possamai

A noite desta quarta-feira marca a definição dos finalistas da Copa do Brasil 2019. No Beira-Rio, o Inter busca garantir uma das duas vagas à decisão do título. Para isso, terá pela frente o Cruzeiro, atual e maior vencedor da competição. Contudo, o colorado conta com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo, por 1 a 0, no estádio Mineirão. Além disso, também terá a seu favor o fator casa: todos os ingressos foram vendidos e mais de 48 mil torcedores são esperados.

Como chegam os times

Inter

O colorado conta com praticamente força máxima. A única ausência entre os jogadores que vinham atuando fica por conta de Wellington Silva. O atacante precisou se apresentar na Espanha por conta de questões judiciais relacionadas ainda quando ele atuava pelo Levante.

Com relação à formação, a principal dúvida está no ataque. Nico López e Rafael Sobis disputam a titularidade.

Cruzeiro

Recém-chegado, o técnico Rogério Ceni enfrenta em seu terceiro jogo na casa-mata uma decisão. Para a partida, além da desvantagem do primeiro jogo, o comandante conta com uma baixa. Lateral Orejuela, foi convocado para a Seleção Colombiana, e não fica à disposição. Assim, Edílson deve ser confirmado como titular.

Uma outra dúvida também ronda a defesa, Léo, recuperado de um edema na coxa, voltou aos treinamentos. Contudo, pela ausência nas últimas partidas, o zagueiro ainda não deve começar como titular. O jogador ainda não atuou sobre o comando do novo técnico.

No último treinamento, Dedé ficou de fora. O zagueiro se quer foi para o CT ficando apenas no hotel, onde trabalhou com a fisioterapia.

Prováveis escalações

Inter: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D’Alessandro, Nico López (Rafael Sobis); Paolo Guerrero.

Cruzeiro: Fábio; Edilson (Jadson); Dedé, Fabrício Bruno (Léo) e Egídio; Henrique e Robinho; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves, David e Pedro Rocha.

Transmissão

A Rádio Grenal, FM 95, 9 acompanha Inter e Cruzeiro, direto do estádio Beira-Rio. Além da transmissão ao vivo, você confere todos os lances no minuto a minuto.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas