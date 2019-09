No Beira-Rio, o Inter enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão

O Beira-Rio recebe neste domingo (29) mais um clássico do futebol nacional. Inter e Palmeiras se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, em um duelo pelas primeiras posições. Invicto dentro de casa na competição, o Colorado conta com a força local para buscar mais uma vitória e se aproximar do topo da tabela.

Com dois jogos durante a semana que passou, o técnico Odair Hellmann não teve muito tempo de preparação para a partida deste fim de semana. O treinador comandou a última atividade na manhã deste sábado (28) no CT Parque Gigante. O treinador esboçou uma possível escalação no trabalho tático realizado no gramado: Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Cuesta e Uendel; Lindoso, Edenilson, Patrick e Nonato; Nico López e Rafael Sobis. Para fechar o treino, o grupo de jogadores realizou o tradicional rachão de véspera de jogo.

Após o treinamento, na sala de imprensa do CT, Bruno Fuchs concedeu entrevista coletiva. O jogador deve iniciar a partida contra o Palmeiras e projetou a grande partida deste domingo. “A expectativa é a melhor possível, receber a oportunidade num grande jogo, confronto direto pela parte de cima da tabela. O Odair e o grupo todo deu confiança pra gente, ir tranquilo para buscar a vitória” , afirmou o jovem.

O Beira-Rio segue sendo o diferencial colorado na temporada. Pelo Brasileirão, são 11 jogos, nove vitórias e dois empates, mantendo a invencibilidade como mandante.

