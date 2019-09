No Beira-Rio, o Inter enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão neste sábado

Depois de uma semana vitoriosa pela Copa do Brasil e a classificação para a final da competição, a bola da vez é o Campeonato Brasileiro e o desafio do Inter é contra outro grande do futebol nacional, o São Paulo. O duelo está marcado para este sábado (7), às 19h, no Beira-Rio.

Com dois dias de treinamentos antes de entrar em campo pelo Brasileirão, o técnico Odair Hellmann preparou a equipe para esse clássico entre clubes que já protagonizaram grandes confrontos na história, incluindo a final da Libertadores de 2006 e a semifinal da competição em 2010. A última atividade aconteceu com portões fechados, no estádio Beira-Rio, na tarde desta sexta-feira (6). O treinador optou pela privacidade para definir o time que buscara a segunda vitória seguida no campeonato.

Após o trabalho, o meio-campista Bruno Silva concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante e projetou o duelo com o time paulista neste sábado. “É um adversário direto no Brasileiro, nosso grupo sabe que temos que focar nessa competição, o São Paulo é uma grande equipe. Depois desse jogo vamos pensar nessa final. É um jogo difícil, mas muito importante também”, afirmou.

O Colorado está em sexto lugar na tabela do Brasileirão, com 27 pontos somados.

Wellington Silva

Wellington Silva já esta a caminho de Porto Alegre após prestar depoimento na Espanha. O jogador, que foi desfalque no meio de semana, deve estar à disposição para a partida da próxima semana, no jogo de ida das finais da Copa do Brasil.

O atacante foi ausência durante a semana por conta de questões judiciais relacionadas à edição do Campeonato Espanhol de 2010/2011, ocasião em que o jogador atuava pela equipe do Levante. A investigação analisa acordos para forjar resultados.

Deixe seu comentário: