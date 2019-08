No Brasil, 45 milhões de pessoas não movimentam conta em banco

Número indica que, de cada três brasileiros, um não possui conta bancária. Para analista, Brasil sairia mais rápido da crise se bancarização crescesse

Um levantamento feito pelo Instituto Locomotiva revelou a existência de 45 milhões de desbancarizados, no Brasil. Isso significa que esses brasileiros não movimentam conta bancária há mais de seis meses ou optaram por não ter conta em banco. O resultado representa que, de cada três brasileiros, um não possui conta bancária. De acordo com a sondagem, esse grupo movimenta anualmente no país mais de R$ 800 bilhões.

Mulheres

Realizada em maio deste ano com 2.150 brasileiros de 16 anos ou mais em 71 cidades do país, a pesquisa mostra que os desbancarizados representam 29% da população adulta do Brasil. Seis em cada dez desbancarizados são mulheres, isto é, a parcela feminina representa 59% do total, contra 41% de homens.

Sete em cada dez, ou 69% do total consultado, são negros ou pardos, contra 29% de brancos e 2% de amarelos e indígenas.

Classes econômicas

As classes econômicas C, D e E concentram 86% dos desbancarizados, que é a parcela da população menos conectada e com maior informalidade de trabalho. Desses, 49% estão na classe média (C).

Dos 45 milhões de desbancarizados, 58% têm apenas o ensino fundamental ou não têm instrução; 31% disseram ter recebido algum empréstimo e 45% informaram ter recorrido a familiares e 25% a amigos. Somente 24% recorreram a bancos ou financeiras para obter um financiamento ou empréstimo.

Além disso, a pesquisa apontou, também, que 69% dos desbancarizados compram fiado (deixam para pagar suas compras no final do mês) e 51% confessaram já ter usado o cartão de crédito emprestado de outra pessoa.

Dinheiro vivo

Em geral, essas pessoas são de baixa renda e realizam trabalhos esporádicos, pelos quais preferem receber em dinheiro vivo. Do total de desbancarizados, 62% moram no interior, sendo que quase quatro em cada dez moram no Nordeste (39%).

Metade (50%) dos desbancarizados está na faixa de 16 a 34 anos, com idade média de 37 anos. Doze por cento, apesar de não terem conta em banco, têm cartão de crédito, às vezes mais de um, enquanto 75% evitam ao máximo recorrer a bancos.

A falta de dinheiro é o motivo apontado por 31% dessa fatia da população brasileira para não ter conta em banco e 29% preferem usar dinheiro em espécie; 49% não confiam nos bancos.

